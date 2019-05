La Concejalía de Empresas de Carmena y el ciclo político

votante decepcionada

21:16 20/5/2019

Participé con mucha ilusión en la campaña de Ahora Madrid en 2015, pero me duele mucho decir que este año no he podido hacerlo. Votaré Madrid en Pie sin la misma ilusión de entonces, pero al menos sabiendo que coincide algo más con el proyecto que fue Ahora Madrid. Una pena, y esperemos sumar para que no gobierne la derecha.