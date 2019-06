Sucedió en Madrid

Todo era más sencillo de lo que parecía en las últimas semanas. La reunión, esta mañana, de Pedro Sánchez, y Pablo Iglesias ha resuelto la primera incógnita: no habrá Gobierno de coalición, sí de cooperación. Aliviada ante el descubrimiento semántico, la mayoría de votantes de izquierdas espera que el juego de la gallina en que se había convertido la formación de Gobierno dé paso a nuevos hallazgos retóricos hasta el próximo hito previsto: la cita para la investidura, que debe resolverse con la suma de PSOE y Unidas Podemos y una serie de actores que aún no han sido llamados, seguramente porque todavía no se han encontrado las palabras apropiadas con las que atarlos a la suma de escaños.

Mientras Sánchez e Iglesias se volvían a arrejuntar en el Congreso de los Diputados, a ocho kilómetros y medio se producía la segunda noticia del día. Más ajustado es decir que se producía una de las escasas noticias que arroja la Asamblea de Madrid. Hay pocas instituciones más infrarrepresentadas en el debate público con tanto peso como el parlamento madrileño. Hoy, 11 de junio, ha tenido lugar uno de esos pocos momentos en los que la atención se dirige a Entrevías. En la pasada legislatura se cuentan con los dedos de una mano: investidura, primeras veces que el PP perdía una votación después de quince años, la caída de Cristina Cifuentes, la interinidad de Ángel Garrido, presidente por accidente.

La legislatura, que ha comenzado hoy con el nombramiento de Juan Trinidad —de profesión, vinculado como abogado al grupo Villar Mir— como presidente de la junta, estará definida por el proyecto de reunión de las derechas contra Pedro Sánchez: la Asamblea de Madrid como ariete contra el Gobierno central. El plan, en líneas generales, es relajar la presión fiscal para la clientela que dio la victoria a la derecha en Madrid y, si es posible —y pondrán empeño en que lo sea— retomar el programa de acumulación de los actores económicos de la región: a través de los servicios públicos —sanidad, educación, transporte, etc—.

La letra que acompañará a la vieja partitura del aguirrismo, aceptada por las tres derechas, es la de la confrontación en el terreno de los valores o las guerras culturales. Pero que la Asamblea de Madrid se convierta en la Covadonga de una reconquista de la península dependerá de circunstancias económicas externas —la posibilidad de un nuevo crash económico— antes que de una nueva digestión de las “batallas de ideas” que marcaron esa belle epoque de la derecha madrileña en lucha contra el zapaterismo. Mientras no cambien esos factores económicos estructurales, antes que Covadonga, la Comunidad, en manos de Isabel Díaz Ayuso, se parecerá más a un fuerte de El Álamo (o —lagarto, lagarto— a un Alcázar de Toledo) levantado para esa clientela de alérgicos a los impuestos, vencedores de los procesos de privatización, y aquellos grupos sociales que consideran más problemática la ocupación de vivienda que los miles de desahucios que tienen lugar cada día.



Tristes, inquietos, vacíos

La izquierda en la Asamblea, por su parte, inicia hoy una dura travesía de cuatro años. Triste para el PSOE madrileño, cuya derrota en mayo —por las expectativas puestas— solo puede equipararse con las de las elecciones después del Tamayazo. El PSOE no logró capitalizar la crisis del máster de Cifuentes, no consiguió devolver a primera plana la corrupción del trío Aguirre-González-Granados —o la triada Gürtel-Lezo-Púnica— y murió definitivamente cuando todo se centró únicamente en poner diques contra el fascismo en una región que, hasta ahora, se ha mostrado orgullosa de su nacionalismo asfixiante y sus extrañas composiciones de clase.

Triste día también para Ángel Gabilondo, de quien se dirá que dignifica la profesión de político pero del que también cabe decir que en cuatro años no ha conseguido articular un plan contra un adversario debilitado. Ni, lo más grave, un proyecto regional distinto al de una Comunidad en constante gresca con los otros territorios del país.

En dos semanas, la apuesta de Más Madrid se ha dado de bruces con la tenaz decisión de Ciudadanos de asociarse en la fórmula de las tres derechas. La izquierda transversal no ha encontrado nadie cuando ha llamado al teléfono de los que no son “ni rojos ni azules”. Más que tristes, las cabezas visibles de Más Madrid tienen motivos para estar inquietas. Cuatro años son eternos en la oposición. La foto de esta mañana entre Sánchez e Iglesias no es una buena noticia para la puesta en marcha de un proyecto transversal de superación a Unidas Podemos. De momento, denunciar que los fachas son muy fachas atrae la atención del numeroso electorado que optó por el proyecto de Errejón y Carmena, la pregunta es si en estos cuatro años se cambiará el plan y se intentará movilizar a las capas sociales afectadas por el programa de acumulación por desposesión (de lo público), lo que devolvería a la izquierda transversal a la casilla de salida del viejo repertorio de la vieja izquierda del que quisieron huir. Ser Podemos en lugar de Podemos no es el plan, pero la idea de superar en inteligencia táctica al Podemos de 2015 se ha topado hoy en Entrevías con un muro bien grueso. Lo suficientemente gordo para que la maquinaria se parta en tres pedazos.

Para el Podemos propiamente dicho, encarnado en Madrid en Pie, la sesión de hoy no ha sido más que un trámite. Ni triste —al menos en comparación con la campaña electoral y las elecciones del 26 de mayo— ni inquietante, ante la constatación de que Más Madrid no iba a conseguir el objetivo de atraer a Ciudadanos. Más bien Madrid en Pie se muestra vacío, con poco aliento para lo que queda por delante y con la duda, no confesada, de si merece la pena seguir. El exceso de trabajo que se le presenta ahora a los siete diputados de Madrid en Pie en la Asamblea se queda pequeño ante el trabajo que le queda a los partidos que componen esa miscelánea si quieren presentarse en 2023 sin la triste figura con la que acudieron a los comicios de mayo. Para ellos, la buena noticia es que las cosas no pueden irles mucho peor que ahora.

Sucedió en Madrid un 11 de junio, cuatro días antes de saber si la alcaldía se le encomendaba a Begoña Villacís o a José Luis Martínez Almeida. Un diputado colocó un retrato del rey para intentar demostrar algo. Siendo de Vox, lo normal es que quisiera demostrar que el color verde elegido para el partido obedecía a una tradición inveterada de partidos monárquicos reaccionarios (desde la dictadura de Miguel Primo de Rivera el verde fue adoptado por los ultras monárquicos por el acrónimo Viva El Rey De España). Un grupo anunció que acudirá al Constitucional para denunciar el rodillo de la derecha en la designación de la mesa de la Asamblea, donde se ha autoadjudicado el 70% de los puestos, después de haber obtenido el 50,57% de los votos. Y, a ocho kilómetros y medio, se abrió, al menos semánticamente, una puerta que, una vez colocada y convenientemente cerrada, tendrá que resistir durante cuatro años los golpes del ariete que hoy han enarbolado las derechas en Entrevías.