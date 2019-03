60.000 personas colapsan Altsasu para pedir justicia

Zaragoza

17:59 24/3/2019

Las peleas de bar ocurren en todos sitios de España, han ocurrido con personas civiles y también con personas que pertenecen a cuerpos del estado, militares, guardia civiles etc . Se pueden buscar las noticias en internet hoy en día.N o por pertenecer a estos cuerpos, son mejores personas que los demás. En este caso también estaban bebidos. Y los chicos de Alsasua no sin proetarras por ser de allí y por hablar euskera. Mal nos va en este país si no se hace justicia. Si damos más credibilidad a unos que a otros la ley tiene que ser justa y las personas que trabajan para las fuerzas de seguridad del estado ser más íntegras para que podamos confiar en ellos pero claro, ahora puede haber militares que violen, policías que también, policías locales que asesinan a sus parejas... Podemos seguir sin nombrar a nadie solo donde trabajan. Todos los que llevan a N uniforme son buenos? También los hay mentirosos para salvaguardar su culo, o su traje y su puesto de trabajo.No creo ni que sus propios compañeros quieran carroña así a su lado.solo espero que la verdad y la justicia llegue pronto y que las personas que mienten el remordimiento no les deje dormir en paz.