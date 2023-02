El sindicalismo de clase se abre hueco en el Día Internacional del Trabajo

De acuerdo a las organizadoras unas 5.000 personas han acudido esta mañana a la convocatoria de la Plataforma 1 de mayo Interseccional. Integrantes de más de 50 colectivos colectivos sociales han protagonizado una manifestación multitudinaria y festiva. Desde la Plaza Mayor hasta el parque de Las Vistillas, el recorrido transcurrió sin incidentes y con un gran ambiente festivo. Por segundo año consecutivo la marcha en el Día Internacional de los y las Trabajadoras ha sido secundada por aquellos sectores, de por sí precarizados, que han visto deteriorarse aún más su calidad de vida después de la crisis sanitaria causada por la pandemia y por la consecuente crisis económica, ahora agravada por la inflación de los últimos meses.

Nuevamente la confluencia de organizaciones sociales y de los sindicatos CNT y CGT, ha surtido efecto a la hora de llamar a amplios sectores a marchar juntos en un día tan significativo como el 1 de mayo, este año bajo el lema “Consumir menos. Repartir todo. Vivir con dignidad” y a cuyo comunicado se han adherido hasta medio centenar de colectivos de vivienda, educación, antirracismo, feministas, lgtbi+ , empleadas de hogar y ecologistas entre muchos otros.

La reunión de organizaciones sociales y de los sindicatos CNT y CGT, ha surtido efecto a la hora de llamar a amplios sectores a marchar juntos en un día tan significativo como el 1 de mayo, este año bajo el lema “Consumir menos. Repartir todo. Vivir con dignidad”

David F. Sabadell 5000 personas de acuerdo a la Plataforma 1 de Mayo Interseccional se sumaron a la marcha

Al final de la manifestación, distintas voces representando a los colectivos firmantes del comunicado fueron dando lectura al mismo, que inició en tono alto y directo: “Hoy, cuando parece que por fin la guerra importa a todo el mundo porque las bombas suenan en territorio europeo y disparan los presupuestos militares, desde el 1 de mayo interseccional y de clase os llamamos a la deserción. Desertemos juntes de un sistema que nada nos da y que nos roba todo. Desertemos juntes, desde nuestra precariedad, nuestro sufrimiento, nuestra rabia compartida”.

El texto hizo énfasis sobre el sistema capitalista “depredador y extractivista, explotador” como causante de la resta a los derechos de todas y todos. “Desertemos de un capitalismo que nos mata en nuestros lugares de trabajo (705 personas murieron trabajando en 2021); que se lucra con nuestras enfermedades, nuestro sufrimiento y nuestra precariedad; que nos chantajea con el precio de la vivienda y de los bienes esenciales, que niega la luz y el calor a barrios enteros, como la Cañada Real; que nos mantiene interesadamente ‘ilegales’ para aprovecharse mejor de nuestra vulnerabilidad...”.

La Plataforma 1 de mayo interseccional hacía especial mención a la desvalorización que el sistema actual hace de los trabajos esenciales e imprescindibles para la vida, “que nos considera piezas reemplazables de unas máquinas que no pueden parar nunca, que nos patologiza, nos anestesia para beneficio de la industria farmacéutica; que no nos deja cuidar ni cuidarnos, que no nos deja vivir”, apuntaban.

Abogaron con especial interés por la ratificación y la aplicación inmediata del convenio 189 de la OIT sobre trabajo de hogar digno, “que garantice a las más de 600.000 trabajadoras del hogar y de los cuidados condiciones laborales iguales a las del resto de la población asalariada”. Asimismo, los colectivos exigen el fin de la explotación de la juventud a través de becas o contratos en prácticas, pensiones dignas y con capital público. Hubo también palabras para exigir “el cese de la explotación de las personas encarceladas en los centros penitenciarios a beneficios de empresas y ONGs”, así como el reconocimiento del trabajo sexual como trabajo con los mismos derechos laborales que el resto de las profesiones.

David F. Sabadell Empleadas de hogar organizadas reivindicaron su larga lucha: Ratificación del Convenio 189 de la OIT, ¡ya!

No se olvidaron de demandar condiciones dignas para las jornaleras y los jornaleros, la mayoría migrantes, que trabajan en el campo en situaciones de semiesclavitud, “y recordamos aquí a Mohamed Alam, asesinado en el incendio provocado de su chabola el 22 de abril, en Lepe, Huelva”, reiteraban el comunicado.

El texto de la plataforma refeja otras luchas que atraviesan al precariado: “Exigimos una ley de vivienda que garantice un acceso justo a una vivienda digna para todas las personas. Exigimos una educación y una sanidad públicas, universales, accesibles y de calidad”

Dado el carácter interseccional de la convocatoria el texto de la plataforma también refeja otras luchas que atraviesan por igual al precariado: “Exigimos una ley de vivienda que garantice un acceso justo a una vivienda digna para todas las personas. Exigimos el fin real de los desahucios. Exigimos una educación y una sanidad públicas, universales, accesibles y de calidad”.

También se pronunciaron contra la recién aprobada reforma laboral “que no solamente no deroga las anteriores, sino que legitima los despidos individuales o colectivos, la diferencia salarial por el mismo trabajo y las externalizaciones; que legisla la privatización de las pensiones, precarizando a miles de pensionistas y vaciando los fondos públicos”.

Tampoco olvidaron una referencia a la actual situación de guerra en Ucrania: “Desertemos del militarismo, del aumento del gasto bélico, de los dictados de la OTAN, de las lógicas geopolíticas, de los bloques, de los imperios, del negocio de la guerra y marchemos con las poblaciones de todo el mundo que defienden sus vidas y sus tierras”. Aprovecharon para exigir la la acogida de toda la población refugiada, sin importar su procedencia o su color de piel, y pedir la regularización inmediata y sin condiciones de las 500.000 personas en situación irregular en el Estado español. Durante la marcha voluntarios recogieron cientos de firmas para la ILP Regularización Ya, que llevarán al Congreso.



Finalmente, se pronunciaron a favor de construir condiciones para unas vidas dignas para todas: “No queremos vivir para trabajar, queremos trabajar para vivir; trabajar menos para vivir mejor y trabajar menos para trabajar todes, poniendo en el centro la vida digna y su disfrute y no el enriquecimiento desmedido de una minoría” y la expropiación de la vida en el planeta. Y concluyeron con una exhortación: “Reivindiquemos el placer, la emoción, la alegría de juntar nuestros cuerpos diversos, disidentes, distintos, deseantes, desertores”.

David F. Sabadell “Reivindiquemos el placer, la emoción, la alegría de juntar nuestros cuerpos diversos, disidentes, distintos, deseantes, desertores”, con esta reivindicación concluía el comunicado de la Plataforma 1 de mayo interseccional.

Posteriormente se dio paso a los grupos musicales invitados y entre medias se dio lectura a los comunicados de distintos grupos que quisieron hacer apuntes concretos sobre sus luchas como el caso de la empleadas de hogar, las trabajadoras sexuales, la sanidad pública, la PAH, Coordinadora de Vivienda y el Sindicato de Inquilinos, así como el movimiento migrante por la Regularización de las hasta 500.000 personas, 100.000 de ellas niñas y niños, en situación irregular que trabajan, entre otros colectivos.

David F. Sabadell Algunos sindicatos apuestan por la interseccionalidad e ir más allá de las reivindicaciones puramente laborales.

David F. Sabadell En la convocatoria interseccional del día del trabajo también se caracterizó por la presencia intergeneracional, especialmente de jóvenes.

David F. Sabadell CGT, uno de los dos sindicatos que por segundo año consecutivo se suma al 1 de mayo interseccional.

David F. Sabadell La Coordinadora de Vivienda, y el Sindicato de Inquilinos, presentes en la marcha 1 de Mayo Interseccional

David F. Sabadell Tremenda Jauría puso a bailar al respetable al grito de "Más perreo y menos trabajo"

David F. Sabadell Durante la manifestación del 1 de mayo Inteeseccional hubo mesas para recoger firmas para exigir recuperar la Sanidad Pública.

David F. Sabadell También se recogieron firmas para alcanzar las 500.000 que se necesitan en todo el Estado para la Iniciativa Legislativa Popular por la Regularización de personas en situación administrativa irregular.