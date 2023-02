El caso de Ahmad Manasra, o cómo destruir la vida de un joven palestino

El pasado miércoles 3 de agosto, el Servicio Penitenciario Israelí rechazó la petición de los abogados del joven preso palestino Ahmad Manasra para que le permitiesen abandonar el régimen de aislamiento en el que se encuentra desde hace ocho meses. La causa de Manasra, quien sufre trastornos mentales graves tras seis años de prisión, se ha convertido en un símbolo internacional del sufrimiento al que Israel somete a la población palestina. El próximo 16 de agosto se celebrará una nueva audiencia para valorar si el joven de 21 años sigue sujeto a este régimen de detención. Según denunciaba Amnistía Internacional el mismo 3 de agosto, el abogado de Manasra: “Su vida está en peligro real, y las repetidas extensiones de su confinamiento solitario le están destrozando”.



Ahmad Manasra nació el 22 de enero de 2002 en Jerusalén Este. Desde su nacimiento convivió con el apartheid, la segregación y las humillaciones del régimen ocupante y sus vecinos colonos. En otoño de 2015 Ahmad estaba junto a su primo Hassan Manasra, dos años mayor, cuando este atacó con un cuchillo a dos colonos israelíes. Su primo fue abatido inmediatamente al ser disparado por un colono, mientras que Ahmad fue gravemente herido al ser atropellado deliberadamente por un civil isrealí, ataque por el que sufrió ruptura de cráneo y hemorragias internas.

Amnesty International has urged Israeli occupation authorities to release 20-year-old Palestinian detainee Ahmad Manasra, who has been jailed as a child, as his solitary confinement has been renewed.#FreeAhmadManasra pic.twitter.com/XL64XrJ8cS