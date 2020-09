Solicitantes de asilo devueltos por Gran Bretaña son abandonados en Barajas

“Estamos decididos a poner fin a estos cruces del canal facilitados ilegalmente. Hoy más personas han regresado a España”, decía un tuit publicado por la cuenta oficial del Ministerio de Interior británico el jueves 3 de septiembre. Hacía referencia a un vuelo de devolución que a las 10 de la mañana de aquel día dejó en el Aeropuerto Adolfo Suárez, en Madrid, a 11 jóvenes de origen sirio devueltos en cumplimiento del Reglamento de Dublin III.



We are determined to put an end to these illegally facilitated Channel crossings.



Today more people have been returned to Spain. pic.twitter.com/lfwHXqzLkB