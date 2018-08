Fachas y lo políticamente correcto

Jose Carlos Bermejo de anónimo nada

18:44 14/8/2018



No se admiten comentarios insultantes, amenazantes, machistas, homófobos, racistas o discriminatorios de cualquier tipo. Tampoco se permite la publicación de datos personales de terceros. Esto es lo que pone como límites a lo que uno quiere escribir pero en mi perplejidad queda que lo escrito por este señor que se cree periodista no es más que un monton de odio echo palabras en un mantra traspasado de abuelos a nietos. Este Sr se llena la boca llamando fascista a gente que es franquista( no todos las ideologías de derechas es fascismo) no insulteis vuestra propia inteligencia por favor generalizando pues el fascismo fue un movimiento italiano llevado por Musolinni. Hitler tampoco era fascista era nacional "socialista" hablemos con propiedad yo tampoco soy fascista soy falangista y versado y leído y estudiado. Para los incultos falange parte de una idea marxista transformada por un hombre inteligente llamado Jose Antonio Primo de Rivera que cansado del clasismo de la época quería que todos fuéramos iguales ante la ley y ante Dios.

Yo tengo dos sobrinos uno de 10 y otro de 16 por curiosidad les pregunte que opinaban de la guerra civil y la contestación me encantó.

Dijeron ambos que eso a ellos no les importaba que ahora no había guerra y que a ellos ser azul o rojo era como ser de dos equipos de football contrarios mucho insulto mucho pito pero luego las diferencias lo arreglan a cervezas. Con esto quiero hacer ver que a la juventud española le importa tres puntos quién está enterrado y dónde. Yo particularmente soy nacional sindicalista y a mucha honra. No me considero ni de derechas ni de izquierdas no soy racista ni fascista ni xenofobo ni vulneró los derechos de nadie me expreso en libre elección de pensamiento que se supone nos otorga la constitución pero claro aquí si no eres de izquierdas y piensas como ello eres un fascista puede puede que los únicos fascistas reales actuales sean los propios que dicen no serlo que no permiten otra idea o ideología que no sea la izquierda, quitáis placas de calles sin consultar con la ciudadania, tapais comportamientos incivicos de vuestros camaradas y todo lo que diga que hubo algo bueno a tes de 1975 eso se llama censura tan criticado en épocas Franco.