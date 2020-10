Dos de los cuatro detenidos en Vallecas denuncian a la Policía por agresiones durante el traslado a comisaría

#71287

20:45 2/10/2020

Este es el asiento del estado de derecho: el uso exclusivo e indiscriminado de la violencia por parte de los esbirros que garantizan los privilegios -ley privada- de los ricos. No hay más, no se permite el disenso, la palabra es orden y humillación del poder amenazante del violento. Por tanto, no es posible la deliberación con vista al consenso, teórico fin de la democracia. Democracia gobierno de los violentos.