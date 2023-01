Carla Antonelli solicita la baja en el PSOE tras el último retraso de la ley trans

LIBERTAD, VERDAD, DEMOCRACIA

20/10/2022 16:45

¡¡¡Ah, el PSOE!!!



¿¿¿Acaso hay que pagar el bestial, brutal y hasta megacriminal tributo de tener que someterse y alienarse por LA PARTITOCRACIA para así poder luchar y defender los derechos humanos, los derechos y libertades del colectivo LGTB o por cualquier otro honrado objetivo???; ¿¿¿en qué medida se puede estar, sin ser, esfumado en LA PARTITOCRACIA y cuáles son los perjuicios y daños brutales, bestiales, aberrantes, etc. que inevitablemente produce para otras personas ajenas estar produciendo PARTITOCRACIA y su corrupción sistémica más o menos impune, etc.???; ¿¿¿no se puede e incluso debe trabajar y luchar lo más lejos posible de LA PARTITOCRACIA por cualquier honrado objetivo, al mismo tiempo que estar denunciando lo megacriminal que es LA PARTITOCRACIA???



En fin. A nadie parece importante ni un bledo que, a cambio de LA PARTITOCRACIA y otros "héroes" de ESPAÑISTÁN, cada día que pasa el nivel de vida empeora, las miserias empeoran, la estupidez aumenta galopantemente -(libro titulado HOMO VIDENS de Giovanni Sartori, publicado el año 1998 ya lo explica ¡¡¡hace más de 20 años, que ahora es mucho peor!!!)-, el consumo de psicofármacos es el nº 1 del mundo per cápita Españistán, etc., etc., etc., etc.



¿¿¿Ahora se da cuenta esta buena persona para salirse de toda esa basura y chatarra procedente de después de acabada la 2ª Guerra Mundial, LA PARTITOCRACIA, impuesta en la Europa Continental por los Generales Yankees instalados creo que en París y Berlín, para así dominar a la masa, a la persona hecha masa amorfa, con cuatro caciques puestos a dedo???



En fin otra vez.