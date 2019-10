Hay una parte de Cataluña que ya no volverá nunca. Ni ella, ni sus hijas, ni sus nietas, que les contarán cómo el Estado español encarceló a políticos y líderes de movimientos sociales con penas, que, sumadas, llegaban a los cien años. Cien años. Les dirán que un 1 de octubre la policía española dejó la mayor imagen de impotencia que se puede exhibir en una democracia al golpear impunemente a civiles, muchos de ellos de edad avanzada, por intentar simular una votación. Les contarán, también, que durante el intento del golpe de Estado unas décadas antes, el General Armada —el militar de mayor rango durante la operación que pretendía volver a la dictadura franquista— fue indultado por el presidente del Gobierno, un tal Felipe González, del Partido Socialista Obrero Español.

Cuando aquellos descendientes les pregunten cuando llegó el momento en que finalmente dijeron: 'Adéu, España', les dirán que fue con la sentencia del Procés

Pero que el Partido Socialista, el de la gente, el de la izquierda, el que representaba el menos malo de los grandes partidos que habían gobernado España, no quiso ni oír a hablar de un indulto hacia los independentistas. Porque una cosa son los militares, y otra los catalanes. Pero cuando aquellos descendentes les pregunten cuando llegó el momento en qué finalmente dijeron “Adéu, España”, les dirán que fue con la sentencia del Procés. Que después de la sentencia ya no había lugar para el diálogo, ni los gestos, ni nada. Hoy, una parte de Cataluña se va para no volver. Que sea la mayoritaria o no, difícilmente se va a saber. Porque si no se puede ni preguntar sobre la preferencia entre monarquía y república, menos se podrá sobre una Cataluña independiente.

Es evidente que el independentismo (y por independentismo me refiero a los partidos independentistas) ha hecho muchas cosas mal hechas. Han instrumentalizado el deseo de muchos catalanes a favor de sus intereses electoralistas. Han mentido sistemáticamente sobre la viabilidad de la independencia. Incluso se han “vuelto” independentistas como quien se acoge a una moda pasajera para poder lucir palmito en los siguientes comicios electorales. Han utilizado el Procés como cortina de humo, han gobernado con brutal negligencia (siendo el actual, en términos estrictos, el más inútil de los gobiernos que se recuerda, pues es un gobierno que no legisla). Han incidido en la fractura que pretende hacer de los catalanes un interruptor en el que solamente existen dos posiciones. O estás, o no estás. O eres, o no eres.

Pero, en el fondo, su fuerza se la ha dado en primer lugar el Estado, encarnado en las figuras de Felipe de Borbón y el juez Marchena. Y, en segundo lugar, en los dos presidentes del Gobierno, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez; porque, en el fondo, lo único que han pretendido era votar en un referéndum como antes hicieron los escoceses y, antes que ellos, los canadienses. Ellos son los verdaderos responsables políticos de que alguien como Jordi Cuixart, que no pertenece a ningún partido político y que lo único que ha hecho ha sido luchar desde la no violencia por el derecho a autodeterminación (hasta el punto de subirse a un coche de la policía, con el beneplácito de la misma, para impedir el surgimiento de alzamientos tumultuario), tenga que pasar un total de nueve años en la cárcel.

Si la sentencia había de cerrar heridas, las abrirá aun más. Si la política catalana estaba marcada por la pesada y omnipotente carga simbólica del procesismo, ésta se acentuará aun más. Y aquella parte de España que se sentía amenazada porque los catalanes pudieran romper España de forma unilateral tampoco podrá descansar, pues de lo único que sirve la sentencia en términos políticos es de solidificar la opinión de los ya convencidos. Vienen días duros, semanas largas en las que habrá mucha tensión y multitud de manifestaciones. Lo único que se les puede pedir ahora a los responsables políticos es que empaticen y que intenten, en la medida de lo posible, construir un futuro en que la mitad de Cataluña no se sienta rehén, ni tenga miedo en expresar sus opiniones. A muchos catalanes, hoy, nos duele España. A muchos otros ya les da igual.