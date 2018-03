El fraude electoral en Honduras como continuación del golpe de Estado

Curioso

22:28 4/12/2017

¿Y no hubo represión durante las protestas del 2009? Creo que matar a tres civiles, y declarar un toque de queda de 12 horas cuando el día tiene 24, nos da un claro ejemplo de cómo es que un golpe de estado no necesita matar a la población, pero con asesinar su espíritu de defender sus derechos es suficiente... Y aún así, si solo fuera un muerto... ¿Qué te hace pensar que no puede defender su derecho de manifestarse libremente? Ah, es verdad que la incostitucionalidad está de moda.