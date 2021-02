Temporeros en Albacete rompen la cuarentena para exigir cambios ante la mala gestión de su confinamiento

Medio centenar de personas, migrantes temporeras, confinadas en el recinto ferial de Albacete (IFAB) desde el pasado 20 de julio, rompieron el miércoles el cerco de aislamiento obligatorio para visualizar la mala gestión del encierro al que estaban siendo sometidas. La sensación de que la reclusión masiva estuvo pensada para separarles del resto de la población y no para prevenirles de posibles contagios, terminó por romper con su paciencia.

Como respuesta a la protesta, las autoridades sanitarias y políticas accedieron por primera vez a escuchar sus peticiones. De las negociaciones se decidió que a partir de este jueves, se inicie un nuevo confinamiento por diez días y en grupos más reducidos de hasta 25 personas distribuidos en ocho localizaciones diferentes, lo que permitiría un mejor control de los posibles contagios.

Asimismo, el Ayuntamiento habilitaría un pabellón para aquellos temporeros que una vez pasado el confinamiento deseen quedarse a seguir con una temporada del campo aún no acabada, a la recogida del ajo y la cebolla, le sigue luego la vendimia.

La fecha tope llegó ayer

Todos sabían que la fecha era el miércoles 5 de agosto. Se cumplían los 15 días de confinamiento obligatorio que las autoridades les habían pedido y, de no dar positivas las pruebas PCR, podrían salir en libertad. “Se veía venir. Ellos me decían, nos han dicho 15 días, el miércoles se cumplen y nosotros nos vamos. Entonces, esta mañana se han levantado todos con su maleta y han salido”, confirma el portavoz de la Asociación de Apoyo al Inmigrante (ACAIM), Cheikhou Cissé.

“Estaban ahí al lado a 50 o 100 metros. Ellos me dijeron si nos queríamos fugar. De ser así, lo hubiéramos hecho a las 4 o 5 de la mañana y nadie se iba a enterar. Si hemos cogido la maleta y salido a la calle fue para que la gente escuche nuestra reivindicación: que estamos aquí sin nada y queremos una solución”, explica Cissé, descartando las versiones más alarmistas que con velocidad ganaron los titulares de prensa.

Incluso el grupo de temporeros aguardó la llegada de la policía para entablar una negociación que por momentos no escapó de las tensiones. “Nosotros nos pusimos a mediar y todo se hizo con tranquilidad”, aclara Cissé, y acota que “represión no ha habido”. “Llevo 15 días desde que han abierto el dispositivo y todo ha ocurrido con tranquilidad y sin violencia. Yo he mediado para que todo fuera dentro de la normalidad, porque en la violencia los derechos se olvidan”, afirma.

Sin embargo, una integrante del colectivo Sin Fronteras de Albacete ha explicado que, si bien no fueron testigos de agresiones porque estaban hablando con el grupo que había salido al exterior, “de adentro algunos han salido con contusiones y había un caso que parecía una lesión grave, una rotura en el brazo. Incluso llamamos que viniera un médico para atenderle”. Asimismo, expresó su sorpresa al detectar entre los furgones antidisturbios que rodearon a los temporeros, unidades llegadas desde Valencia y Sevilla.

Con los ánimos más tranquilos, el alcalde de Albacete, Vicente Casañ, el subdelegado del Gobierno, Miguel Juan Espinosa, el delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, se acercaron para reunirse con un representante de cada comunidad migrante confinada y acordar el nuevo período de confinamiento.

“Lo tomo como algo positivo, ellos querían hablar y al final las autoridades han venido, les han escuchado y se ha buscado una solución. Ellos querían llamar la atención y que les escucharan”, opinó Cissé, que participó de la reunión como mediador de ACAIM.

Cronología de la improvisación

Desde el 16 de julio, cuando se detectó el primer caso positivo de coronavirus entre la población temporera que vivía hacinada en el asentamiento de “Las Peñas” de Albacete, muchos han sido los hechos que han derivado en la protesta de este miércoles. Con más de 400 pruebas PCR realizadas en los días siguientes, se confirmaban en aquellas fechas, un total de 21 positivos que fueron trasladados al Instituto Tomás Navarro.

Ante esa circunstancia, pidió a la Consejería de Sanidad que un juzgado local ordenara el confinamiento obligatorio para los asentamientos. Pero nadie reparó en las condiciones de hacinamiento en las que vivían. El asentamiento de Las Peñas estaba ubicado en una antigua fábrica abandonada y ocupada por temporeros desde hacía 15 años. La falta de agua, luz, duchas y cualquier requisito mínimo de habitabilidad hacía imposible que se frenaran los contagios.

Por eso, el domingo 19 de julio, un grupo de temporeros salió a la calle a reclamar más información de su situación. “Las medidas de seguridad que desde la autoridad sanitaria se han indicado para toda la población es imposible que se puedan cumplir allí”, aseguraba la portavoz de Médicos del Mundo, Idoia Ugarte.

El 22 de julio, las autoridades acordaron el traslado de los temporeros al IFAB. Un pabellón amplio, pero sin división alguna ni condiciones que permitieran un aislamiento al menos, en grupos reducidos. Fueron ingresadas allí aproximadamente 230 personas con el compromiso de hacer un confinamiento de 15 días.

La propia organización médica advirtió sobre los riesgos y deficiencias de la estrategia seguida. “El recinto ferial habilitado no reúne las condiciones de aislamiento en pequeños grupos necesario para un monitoreo mínimo de los contactos ante posibles casos positivos. Se les ha asignado un espacio único, dividido únicamente en dos por una marquesina, con camas, mesas y sillas como único mobiliario: ni siquiera disponen de espacios seguros donde guardar sus pertenencias”, explicaban desde Médicos del Mundo en un comunicado.

Mientras se hacía algunas pruebas serológicas que permitían dar el alta a un grupo reducido, entre el 27 de julio y el 5 de agosto, los nuevos positivos no pararon. Como se les había anticipado a las autoridades, el encierro masivo no haría más que continuar los contagios. Y así fue.

El 27 de julio eran 30 los casos constatados, al 30 de julio la cifra ascendía a 32 contagios y un día después el mes se cerraba con 35 positivos. Para el 3 de agosto Sanidad confirmaba 37, al otro día 38 y el miércoles 43 eran las personas contagiadas.

La improvisación había derivado en un crecimiento exponencial de casos y las autoridades ordenaron el martes a las cerca de 180 personas que quedaban confinadas en el IFAB, que la cuarentena se extendiera por 15 días más. La cuarentena volvía a fase 0.

La situación era muy proclive para que se acabara la paciencia, y la paciencia se acabó. Vino la protesta y el sensacionalismo mediático, el temor de los vecinos mezclado con gritos impregnados de racismo. “También hubo gente que se acercó a hablar con ellos”, destacó Cissé. “Solo decían que querían ser escuchados, que si Albacete no los quiere que los dejen ir, que tienen familia y necesitan mandar el dinero que sacan trabajando”, contaron desde el Colectivo Sin Fronteras.

Hoy comienza la nueva estrategia de confinamiento y a la luz de los resultados, parece la primera que se establece pensando realmente en la situación de las personas temporeras. El tiempo lo dirá.