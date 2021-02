El conflicto de Tigray, la “inesperada guerra” etíope que inquieta a toda la región

#73899

16:33 9/11/2020

Todos estos conflictos, tnato los etiopes como ls del cuerno de Africa, deben de ser observados no solo desde una optica etnica, sino tambien social, y todo ello deriva de la propia esencia que transmite el neocolonialismo. Si en vez de existir esos gobiernos corruptos, autoritarios, vendidos a los inversores y corporaciones, liberalizadores y endeudados, y estuviera en el poder un gobierno plenamente democratico y popular, los pueblos no sufririan esa division producto de la frustacion generada por el libre mercado en la zona. Por otro lado, es evidente que al occidente capitalista no le interesa ninguna division ni cambio en el status quo etiope, pues tienen muy asegurados sus interes corporativos y militares. Eso si, cuando existen gobiernos populares que no se amedrentan ante las imposiciones de capital, FMI y los TLC, en ese caso se usa el conflicto etnico, territorial y cultural para derrocar a dicho gobierno soberano