València da la bienvenida al zapatismo

Tras pasar 50 días en alta mar atravesando el océano, el escuadrón zapatista 421 entró en Europa —la reubatizada por sus tripulantes como Tierra Insumisa— por la ría gallega. Desembarcaron en en el puerto de Vigo donde fueron recibidas por colectivos de la Europa Zapatista, y después prosiguieron su recorrido rumbo a París. Tras pasar por Mérida y Madrid con sendas bienvenidas, el pasado domingo avistaron las costa mediterránea. El pasado lunes 5, en la valenciana Plaza de la Virgen, el grupo fue acogido por colectivos sociales de todo el País Valencià en un acto multitudinario.

Rodeadas por un cordón de seguridad para proteger a las compañeras de la amenaza del covid-19, llegaron saludando a la plaza donde fueron recibidas con entusiasmo. El cordón de seguridad fue una muestra más del importante trabajo de organización que se ha llevado a cabo desde la Xarxa Solidaria del País Valencia para hacer posible esta Gira por la Vida. Entre los cuidados que han recibido las compañeras zapatistas desde su llegada a estas tierras, se dice que tuvieron la oportunidad de degustar la tradicional paella, de la que al parecer, dieron buena cuenta.

Una vez llegado a la plaza, cada una de las integrantes del escuadrón 4 mujeres (Lupita, Carolina, Ximena, Yuli,) 2 hombres (Bernal y Darío) y una otroa (Marijose), tomó la palabra para dirigirse al público. Hablaron en sus lenguas; tzotzil, tzelta, cho´ol, tojolabal y también en “castilla”. En sus intervenciones dejaron claro que “son 100% zapatistas”, y anunciaron que “muchos otros compañeros y compañeras llegarán próximamente a este continente”, agradeciendo también la acogida recibida para que puedan cumplir con el trabajo que les han encomendado sus pueblos, “el compartir aquí la semilla de nuestra lucha”.

En sus intervenciones dejaron claro que “son 100% zapatistas”, y anunciaron que “muchos otros compañeros y compañeras llegarán próximamente a este continente”

Después de que el escuadrón se presentara y diera su palabra, se sucedieron las intervenciones de los numerosos colectivos y artistas que quisieron estar presentes en la bienvenida a las zapatistas. El recibimiento comenzó con La Postissa y sus bailes tradicionales a ritmo de dolçaina y tabalet, así como de un correfoc de dimonis a cargo de Els Socarrtas de Campanar.

El turno para los colectivos lo abrió la Assemblea feminista de Valencia, que agradeció la presencia de las zapatistas, se reivindicó desde el anticapitalismo, el antirracismo y el decolonialismo y abogó por que “la revolución será feminista o no será”. Presentaron también sus respetos y su alegría por la llegada zapatista personas involucradas en la organización de la Xarxa Solidaria del País Valencià como la Verduleria de Castelló y la red de Diània de Alacant. Esta última recordó en su intervención, la llamada a la sociedad civil de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona en 2005 y relacionó el mensaje zapatista aludiendo “al mundo nuevo que llevamos en nuestros corazones” que contaba Durruti, para despedirse del escuadrón con un “están en su casa, ojalá que así lo sientan”.

Después de que la rapera Tesa encendiera a la gente con sus canciones dejando en el aire multitud de mensajes reivindicativos, como el de que “qui estima la seua terra és el que estima la vida”, llegó el turno de los colectivos antirracistas. Obrint Fronteres dio la bienvenida a las zapatistas recordando que llegan “a la Europa Fortaleza que se alimenta de la explotación de otros pueblos y obliga a migrar a miles que mueren tan cerca de nuestras costas”, despidiéndose con un “ningún ser humano es ilegal” que el público hizo suyo. Las compañeras del movimiento #RegularizaciónYa explicaron que las reciben “con rabia y dolor en un Estado donde el racismo institucional se vive día a día”, y les invitaron a conocer la resistencia de las personas migrantes. Por su parte el colectivo Voces, Mujeres y Resistencias lanzaron un grito “¡Ni la Pinta, ni la Niña, ni la Santa María! Ni Colón, ni todos los demás! Todos ellos son menos que nosotras! ¡Son menos que nosotras!”

Xavi Sarrià dedicó sus canciones Del Sud y No s'apaguen les estreles al escuadrón, para después dar paso a algunos de los numerosos colectivos que defienden el territorio en esta tierra; Ecollaures, la Comissió Ciutat-Port, No a la Ampliació del By-Pass, Entre Barris, Frenem la contaminació al Grau y el Colectivo de Les Moles de Paterna. Todos ellos denunciaron las agresiones que está sufriendo nuestro entorno y los proyectos en infraestructuras y urbanísticos que amenazan los diferentes territorios. Eran muchos y aún faltaron otros más que no pudieron acudir al acto, por lo que pudo verse una muestra de la cantidad de luchas abiertas que existen a día de hoy en la defensa de la vida y el medio ambiente. Como punto positivo, las compañeras de Les Moles de Paterna, anunciaron su reciente victoria sobre la empresa que pretendía hacer de este paraje natural un enorme centro comercial. Aun así advirtieron que solo han vencido “a una de las cabezas de este monstruo que tantas tiene”, haciendo referencia a la Hidra de la que hablan las zapatistas para explicar el sistema capitalista y que “habrá que seguir atentos y preparados para nuevas luchas”.

Las presentaciones se fueron acelerando porque el tiempo se agotaba y eran muchas las que querían presentarse y dar la bienvenida al escuadrón 421, que no perdía detalle de actuaciones e intervenciones grabándolas con sus móviles. La comunidad Baye Fall de Valencia, única rama del Islam de origen indígena en Senegal, se presentó con un bandera del EZLN y expresó su admiración al escuadrón; “muchos de nosotros cruzamos el mar para llegar hasta aquí, sabemos lo que es eso, cuando nos enteramos que ustedes habían navegado durante un mes para atravesar el océano, pensamos: ¡ustedes son muy grandes!”.

Colectivos de barrio como el Parke Alcosa y el CSOA L'Horta explicaron su trabajo de años construyendo comunidad y como “salvando las distancias, tomamos el ejemplo de las zapatistas de la lucha y la dignidad”

Colectivos de barrio como el Parke Alcosa y el CSOA L'Horta explicaron su trabajo de años construyendo comunidad y como “salvando las distancias, tomamos el ejemplo de las zapatistas de la lucha y la dignidad”. Los medios alternativos como Radio Malva, La Directa y el sindicato CGT quisieron mostrar también su emoción por este encuentro y su vinculación con el zapatismo “ya que vuestra lucha es nuestra lucha”, dijeron.

Seguidamente la infatigable presentadora del acto, dio paso a la intervención de los colectivos internacionalistas. La coordinadora AMANDLA, recientemente creada, vinculó las lucha zapatista con la del pueblo palestino, el saharaui, el kurdo y el colombiano e instó a seguir luchando para hacer posible “un mundo en donde quepan muchos mundos”. CEDSALA, Entre Pobles PV, Pau i Solidaritat y la Intersindical de Dones quisieron también dar la bienvenida al escuadrón, destacando que “la solidaridad es la ternura de los pueblos”. Perifèries del Mòn cerró la presentación de este bloque anunciando la victoria del COPHIN contra la impunidad en Honduras con la sentencia condenatoria a David Castillo como uno de los autores intelectuales del asesinato de la lideresa indígena Berta Cáceres en 2016.

El poema “Canción del Levantado” de Enrique Falcón puso fin a las actuaciones de bienvenida. Marijose, primera zapatista que pisó el suelo Europeo y encargada de rebautizarlo, quiso agradecer la acogida y se despidió al grito de “¡Nunca más un mundo sin nosotras, nosotros, nosotroas!”. Las zapatistas se levantaron entonces, levantaron el puño y rodeados por el cordón de seguridad abandonaron a paso tranquilo la plaza de la Virgen en medio de una ovación.

Un rato antes, durante su intervención, Javier Hernández había cantado aquello de “Benvinguts, passeu, passeu, la casa meua es casa vostra...” recordado a quienes asistieron a este emocionante y singular evento que “qualsevol nit pot sortir el sol”. La Gira por la Vida apenas comienza, la próxima parada del escuadrón será en Barcelona.