Las cryptos, otra vuelta de tuerca de la financiarización de la economía

adriabtc

24/7/2022 16:34

Quién niega que crypto sea una burbuja, pues claro que lo es, su valor real es 0 y no son más que estafas. Pero os perdéis en la basura, en Bitcoin (que no crypto) hay cantidad de proyectos genuinos que hacen la vida más fácil a la gente, y de esos nunca habláis. Pero como vais a hablar de ello si ni siquiera sabéis que es la lightning network 🤦🏾‍♀️ Me gusta ElSalto porque creo que no es sectario como otros medios de izquierdas, atiende a razones y argumentos y tiene la mente abierta, pero en este tema está claro que hay una opinión predefinida que no atiende a argumentos. Y no me salgas con faircoin ni otras mierdas cuyo valor es 0 y no se utilizan absolutamente para nada. La moneda del 99% es bitcoin. Se pueden criticar sus defectos pero no despreciarlo desde el principio sin entenderlo.