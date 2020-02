Martínez Almeida cede el edificio de La Ingobernable a una fundación cuyo vicepresidente es Ruiz Gallardón

#47045

19:10 6/2/2020

Queda claro que, si bien Carmena no hacía todo bien y tuvo sus fallos, fue un error hacer campaña en su contra, ya incluso desde el propio grupo de concejales y los diferentes partidos adscritos a los grupos municipales.

¿A alguien le sorprende que Madrid sea hoy una de las ciudades más restrictivas y lamentables de España en cuanto a derechos se refiere? En la izquierda tenemos un problema, no sabemos ganar. Pero al menos hemos demostrado que sabemos gobernar cuando no centramos todo en la interna...