Madrid, paralizada ante el auge de Airbnb en el distrito centro

Anónima

13:47 1/3/2018

Que bien. Después de las hipotecas estafa, y posterior compra carroñera de propiedades cuando el valor de éstas han bajado. Ahora vienen este tipo de empresas a contribuir a la subida del alquiler de propiedades, que seguramente pertenecen a los 4 de siempre. Sería tan sencillo como diferenciar el uso de airbnb por habitaciones o apartamentos enteros (éstos últimos con un mayor control para saber si alguien vive allí normalmente. Con las 3 últimas facturas de luz se sabe). Pero claro, eso evitaría la subida en precios de alquiler y bajaría el numero de usuarios de airbnb, empresa que tiene más restricciones en su país de origen que en otros donde no paga un solo céntimo en impuestos y crea 0 puestos de trabajo. Entre americamos y alemanes no vamos levantar cabeza en la p... vida. 5 años exiliado ya, y haciendome a la idea de no volver hasta dentro de 35 años cuando me retire.