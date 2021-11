Xuízo a doce independentistas procesados na operación Jaro

Acepta responder a preguntas da Fiscalía. Interrogado se participou no recibimento pola posta en liberdade de Giana Rodrigues responde: “Se me está preguntando se eu estaba presente no meu propio recibimento, si, eu estaba presente”. “O recibimento era tanto a Giana como a min, que saímos xuntos, e nin Giana nin eu fomos, xa non condenados, e que nin sequera fomos acusados de ser membros de ningunha organización armada”. A Fiscalía continúa preguntando pola acusación: “a condena foi de danos, pola destrución dun caixeiro automático”. Interrogado por Antom Garcia Matos e Asunción Losada, “eu non mencionei a ningunha desas persoas” no acto de 2008.

“O segundo acto”, continúa o fiscal, “que se imputa a vostede, é unha homenaxe pública o 7 de maio de 2011 organizada por Ceivar para persoas como Antom Garcia Matos, 'Toninho', e María Asunción Losada Cambia. Participou vostede neste acto?” Ugio responde “debería consultar vostede mellor porque está enganado sobre o contido dese acto”, e aclara “era o meu propio recibimento, outra vez”. Pregunta o Ministerio Público se tamén a Santiago Vigo, e Ugio responde que tería que consultalo pero asegura que é o seu propio recibimento, tal e como efectivamente figura no auto de acusación e se pode comprobar na hemeroteca.

Confirma a asistencia ao acto de recibimento organizado por Ceivar a Héctor José Naya Gil, “quero recordar que foi cando saíu absolto por completo de todas as acusacións, é dicir, é un home inocente”. A Fiscalía insiste en preguntar se levaba unha faixa coa consigna “liberdade presos independentistas”, o cal di non lembrar, pero que é “perfectamente” posible.

Confirma tamén a asistencia ao acto de recibimento a Antom Santos no 2017, único dos actos do escrito de acusación no que se acolle unha persoa condenada por pertenza a Resistência Galega: “nin el reclamou nunca ser membro, nin desde Ceivar admitimos a tese de que el fose membro, nin tampouco de que exista Resistência Galega”.

A preguntas sobre a “estrutura de presos” do Colectivo de Presos Independentistas Galegos (CPIG) e se deron asistencia ou cobertura a persoas encarceradas por accións atribuídas a Resistência Galega e á marxe de que cometesen violencia, “explosivos, destrución de caixeiros...” contesta que “damos asesoramento a todas as persoas encarceradas por motivos políticos, non xulgamos os actos polos que están encarcerados, senón que defendemos os seus dereitos, que conservan”. “Pensamos que eses dereitos merecen ser defendidos, e témolo feito con éxito diante dos tribunais, o que non quere dicir que non fagamos ningunha valoración sobre as acusacións”, remarcando que estas persoas con independencia dos seus cargos os dereitos fundamentais destas persoas non perden vixencia. “A pesar de que os informes da Fiscalía están de maneira moi mentireira dirixidos a facer crer que nos só defendemos presos relacionados con actos denominados terroristas, nós defendemos sindicalistas, a xuventude que ve a súa liberdade de expresión atacada...”

Declara con respecto á condena por danos, unha vez iniciada a quenda das preguntas da súa defensa, que “Ceivar pagou a miña defensa xurídica. Eu era insolvente e non tiña medios para defenderme, e grazas a iso tiven unha defensa dos meus dereitos”, que el non é condenado por relación con Resistência Galega e non por iso Ceivar deixaba de apoialo: “Ceivar asistiu a todo tipo de acusados”, sen necesidade de cargos por violencia, por exemplo “nós mesmos”. Exemplifica a asistencia de Ceivar na “agresión que recibín eu en 2005 por parte de carcereiros en Soto del Real”. Tamén expón que todos os actos son comunicados á Subdelegación do Goberno a autorizados, con presenza policial.

Con respecto ás cartas intercambiadas con presos ás que fai alusión o auto de acusación, comenta que as recibiu pola súa participación no CPIG e non en Ceivar, colectivo este último no que se integra en 2014, que eran dúas organizacións nas que coincidía moita xente pero que eran independentes. “O lóxico é pensar que recibín esa carta na miña condición de membro do CPIG e non de Ceivar”. Admite ter criticado “a propia existencia” da Audiencia Nacional, como se inclúe na argumentación da Fiscalía, e “estar contento” con iso. Tamén explica que non puido prestar declaración cando foi citado por atoparse a máis de 100 km e non dispoñer de tempo para chegar, pero que manifestou a súa vontade de contestar todas as preguntas.