Inspección consigue que 112.000 trabajadoras pasen de temporales a indefinidas con una sola carta enviada a las empresas

#87039

11/4/2021 17:21

Querida Arcoiris, reconocería tu diatriba a kilómetros.



Siento no entender... Siento no pensar.



Siento que "Alejandra" sea de un pasado tan remoto que hayas dejado a una chica sin criar.



Siento no evidenciar mi odio hacia tu persona.



Siento no entender...



Siento no pensar...



No siento nada.



No siento Amor.