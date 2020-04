Conductas irresponsables, teleobjetivos y pánico social

#58671

16:15 27/4/2020

En Valencia no fue así, aquí un barrio determinado donde las rentas son altas que decidió que las normas del gobierno no va con ellos. Son los mismos de las caceroladas y las banderitas de España. No es una cuestión de bilis es una cuestión de clase. Aqui hay barrios populares que hemos sufrido una presión policial bárbara y lo del domingo en el Eixample valenciano era insumisión a las normas de la salida con niños . Y tiene mucho que ver con el pin paretal y con lo de que mis hijos son míos y el gobierno no me va a decir si sale un progenitor o salimos todos, ni cuanto salgo.