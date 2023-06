Adán Abajo: “La COP es una feria empresarial para convencer a los países de seguir con el sistema”

Confiar en los políticos que nos gobiernan o tratar de dar un golpe de timón al sistema económico, social y de consumo son las dos opciones que tenemos para minimizar los efectos del cambio climático. Los activistas de Rebelión Científica tienen claro cuál es el camino y han optado por hacer ruido e idear acciones que generen tensión social.



En este podcast entrevistamos a uno de los portavoces de la plataforma, el doctor en ecología Adán Abajo. Y es que desde octubre las acciones de desobediencia civil para demostrar que los ejecutivos no están cumpliendo con sus compromisos ambientales, como el Acuerdo de París y el mantenimiento de la temperatura del planeta a 1,5 grados centígrados, se han sucedido sin parar. La celebración de la COP27 en la ciudad egipcia de Sharm El Sheikh del 6 al 18 de noviembre es la causa principal y un momento propicio para que las voces de movimientos como Rebelión Científica, Extinction Rebellion o Futuro Vegetal sean escuchadas.

“Tenemos que evitar el colapso y eso pasa por acabar con el capitalismo”



El ecólogo asegura que nos encontramos en una emergencia a nivel global y hay que actuar: “Nuestros representantes nos están mintiendo. El sistema capitalista no funciona sin un crecimiento continuo y no lo podemos desacoplar del consumo de energía. Tenemos que evitar el colapso y eso pasa por acabar con el capitalismo”.



En lo que respecta a la 27ª Conferencia Sobre el Cambio Climático, que acaba de terminar, considera que se trata de una farsa, un espectáculo que no sirve de nada en el que se toman decisiones no vinculantes. Además, la elevada presencia de compañías relacionadas con los combustibles fósiles le llevan a concluir que “la COP es una feria empresarial en la que las industrias tratan de convencer a los países que lo mejor que pueden hacer es seguir con el sistema, no cambiar nada”.



Para la edición de esta entrevista sonora se han utilizado temas musicales que se encuentran bajo licencia creative commons, concretamente, en la plataforma Film Music y su web Incompetech. Son los siguientes: Unnatural situation, Magic Forest y Earth Prelude.