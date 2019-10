Catalunya no se va, a Catalunya la empujan

Sara

12:03 15/10/2019

No se quien habrá escrito esta reflexión, pero sólo decirle 3 cosas:

1-El independentismo no es Cataluña.

2-Manipulación en la noticia, en ningún momento mencionas las causas de los delitos, que no es hacer un debate o convocar una manifestación. Es sedición, que consiste en impedir la actuación del poder judicial, un atentado contra la separación de poderes, no se puede normalizar la desobediencia contra la justicia ni los ataques a la policía, el poder ejecutivo no esta por encima del judicial y lo políticos no pueden hacer lo que les de la gana en base a unas ideas subjetivas como es el nacionalismo catalán. Y en segundo lugar malversación, que consiste en gasta dinero público en actividades ilegales, en este caso organizar un referendum y hacer propaganda de desprestigio a España a través del diplocat con dinero público, y con el 47% de los votos solamente, además que solo participaron en el referéndum como un 40% de personas del total de Cataluña.

3-La verdad si tratas de hablar en nombre de los españoles, estás muy alejado de la realidad (se nota que solo te has entrevistado con independentistas). No representas para nada la sociedad española, tienes el mismo discurso que un independentista. para compatriotas como tu quien necesita enemigos.