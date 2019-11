El desmantelamiento de las rentas mínimas de inserción

#42686

21:54 7/11/2019

Me parece absurdo que me denieguen la renta mínima cuando no percibo ningún tipo de prestaciones ni ayuda económica y me dicen k no cumplo lo requisito esto es fuerte vaya con una niña pequeña que tengo y mi Mario parao. Y luego veo que hay gente que se lo dan y están cobrando mas de una ayuda. Eso es tener poca verguenza