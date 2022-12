La espiral militarista de Estados Unidos llega a España

fllorentearrebola

6/12/2022 9:20

Que los que nacieron del referendum de la OTAN y los que compartieron con nosotras las calles en el 15M se hayan plegado a esta escalada militarista y belicista nos debería hacer reflexionar sobre la esterilidad de la "vía institucional", o de cómo nuestros aliados se convierten en enemigos por un puestecito en la administración del Estado. Si recordamos además la matanza de inmigrantes en Melilla, la traición imperdonable a la RASD, el no abolir la ley mordaza, etc, ... no nos quedarán lágrimas e insultos suficientes a Pudimos e Izquierda Hundida. Va a votarles Rita.