Despiden a los estibadores eventuales del puerto de Bilbao durante la huelga que reclama su inclusión en plantilla

#72379

23:27 21/10/2020

Era de esperar,su horario de 8 a 12 y de 14 a 18 se lo pasan por el forro, la gran mayoría (y no todos) no pegan un palo al agua, están hundiendo el puerto y llevando a la ruina a muchos trabajadores del transporte, ellos mismos se han cargado su trabajo y el de otros compañeros.

Solo hay que preguntar al resto de trabajadores no estibadores.