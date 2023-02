El rey hace público su patrimonio y el Gobierno anuncia un decreto de “transparencia” de la Casa Real

Saltinbanqui

26/4/2022 1:57

Solo en la cuenta "Soleado" gestionada por el testaferro Arturo Fasana, se sabe que "El Campechano" tenia entre 300 y 350 millones de €. Eso solo en una cuenta de Suiza.

Teniendo en cuenta que posee cuentas a lo largo y ancho del planeta, donde ha cobrado comisiones en negro, sin cesar durante los ultimos 50 años, desde 100 M€ de KIO para meternos en la guerra del golfo, un piso de 60M€ en Londres regalo del Sultan de Oman, otros 100M€ por mediar en la construcción del AVE a la meca, a comisiones delirantes como la denunciada por el economista Roberto Centeno de aumentar en 1$ el precio de cada barril que compraba CEPSA, para darselo a su majestad, sumando y sumando la cifra de patrimonio que dio el New York Times de alrededor de 2.500 millones de € parece bastante acertada. Todo ello en negro por supuesto y al final es un dinero que como en el caso de la comisión de CEPSA, pagaba cada español cuando llenaba el coche de gasolina.

Pero es un caso demasiado grande para juzgar a uno solo. Aqui hay que hablar de los colaboradores necesarios, los Anson, Pedro jotas, Cebrianes, Asensios, y las cadenas A3 y T5 etc etc. Las elites han usado al rey para perpetuar el saqueo y los periodistas han vivido de taparlo en vez de vivir de contarlo. Y el pueblo...pues tiene lo que se merece un pueblo expoliado, inculto, aplastado por la iglesia y la dictadura durante 40 años, simplemente es algo que no podía acabar bien.