Cuánto le cuesta a Florentino y otras constructoras amañar contratos y engañar al Estado

Cygo

23/8/2021 11:47

Muy interesante y bien explicado, siempre he tenido mucho interés en saber que ocurre realmente con ese dinero que llamamos corrupto pero que realmente parece no tener forma, este tipo de artículos me ayudan mucho a poder ver dónde esta repartido ese misterioso dinero del que nunca parece haber.

No obstante, me sigue causando mucha impotencia, seguiremos aportando nuestra esencia para que las cosas cambien aunque sea un poquito, o para unos poquitos.