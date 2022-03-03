El juzgado de Figueres ordena la detención de 14 personas por el corte de la AP7 en Catalunya de 2019

El Juzgado de Figueres (Gerona) ha ordenado hoy la detención de 14 personas en el marco de la investigación del corte de la AP7 a la altura de la frontera con Francia. Entre los detenidos se cuentan militantes de las CUP, Assemblea Nacional Catalana o los CDR, según señalan en un comunicado enviado desde el colectivo Alerta Solidària.

La investigación de la protesta, a cargo del Juzgado de Instrucción número 4 de Figueres, comenzó con la citación a declarar de más de 138 personas, a las que se sumaban otras 60 investigadas por el Juzgado de Instrucción número 3 de Girona por el mismo corte de la carretera, pero a su paso por Salt. Desde el juzgado de Figueres se decretó inicialmente el secreto de sumario. Tiempo después se conocía la acusación contra ellos: resistencia, desobediencia a la autoridad y desórdenes públicos. La causa, abierta por el juzgado de Figueras hace ya dos años y para la que el juez ha ampliado en seis meses más el plazo de investigación, continúa ahora con estas catorce detenciones.

“Si el corte no se hubiera hecho en el marco de la lucha por la independencia no se abría abierto ningún procedimiento judicial”

“Consideramos indecente que la causa siga viva, que haya llegado a la cifra de 200 personas investigadas y que hoy comporte nuevas detenciones a lo largo del país”, afirman desde Alerta Solidària. “Si el corte no se hubiera hecho en el marco de la lucha por la independencia no se abría abierto ningún procedimiento judicial”, continúa su comunicado.



Las detenciones han comenzado esta mañana en Cerdanya y Ripollès. A la hora de publicar esta noticia, aún prevén que se produzcan nuevas detenciones en Bagues y la Selva. Las 14 personas para las que el juzgado ha ordenado su detención habían sido citadas a declarar el pasado 4 de febrero, pero decidieron no presentarse en el juzgado y volver a reclamar el archivo de la causa. Seis de ellos acudieron a sus inmediaciones para participar en una concentración en protesta por la investigación de la protesta, pero sin llegar a entrar.

“Yo he desobedecido hasta seis veces la citación judicial que me han traído a casa la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra”, afirma Isaac Ruana, regidor de la CUP de Sant Pere de Riudebitlles, conseller comarcal de l'Alt Penedès y una de las personas para las que el juzgado a dictado una orden de detención. “Este es un nuevo ataque contra nuestros derechos colectivos e individuales”.

