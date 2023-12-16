Tres días seguidos sin internet ni teléfono en Gaza, donde el combustible para cocinar o calentarse ya escasea

Un prolongado apagón de comunicaciones que ha cortado las conexiones telefónicas y de internet sigue castigando a la asediada Franja de Gaza, donde una agencia de las Naciones Unidas ha asegurado que los niveles de hambre se habían disparado en los últimos días.

Las líneas telefónicas y de internet fueron cortadas el jueves 14 de diciembre por la noche y seguían inaccesibles el sábado 16 por la mañana, según el grupo de defensa del acceso a Internet NetBlocks.org, lo que ha obstaculizado las entregas de ayuda y los esfuerzos de rescate mientras los ataques de Israel contra Gaza han alcanzado su undécima semana.

“El apagón de internet continúa y, según nuestros registros, es el incidente de este tipo más duradero en estos dos meses”, según Alp Toker, director del grupo, en declaraciones que recoge el diario británico The Guardian.

El departamento de asuntos humanitarios de las Naciones Unidas ha informado de que las comunicaciones con Gaza fueron “gravemente interrumpidas” debido a daños a las líneas de telecomunicaciones en el sur, según publica la agencia AP.

Sin combustible ni árboles

Para cocinar o calentarse, la gente del enclave palestino quema lo que puede encontrar en toscas estufas que han hecho con arcilla, chatarra o ladrillos sueltos para reemplazar las cocinas o las estufas de gas. El asedio de Israel significa que ya no es posible que la gente encuentre gas, ya que localizar combustible es una tarea difícil (puede llevar horas encontrar un árbol para cortarlo y transportarlo a casa) y conlleva preocupaciones de salud por el humo liberado, especialmente porque muchas personas viven en condiciones de hacinamiento.

Según el Programa Mundial de Alimentos, el 70% de las personas desplazadas en el sur de Gaza dependen de la leña como combustible, pero el número de quienes no tienen combustible alguno se ha duplicado en las últimas dos semanas hasta el 15%.